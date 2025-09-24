İş yerine gece baskını! Pompalı tüfekle saldırdı

Antalya'da kardeşlerin iş yerine saldırı gerçekleştirildi.

Elmalı'da dün gece meydana gelen olayda, Ö.D.'nin Yeni Mahalle'deki büfesi ile kardeşi S.D.'nin Karyağdı Mahallesi'ndeki döşemeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Beraberindeki 1 kişiyle bindikleri otomobille iş yerine gelen siyah kapüşonlu mont giyen şüpheli tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sabah geldiklerinde durumu fark eden 2 kardeş polise giderek şikayetçi oldu. İş yerlerinde hasara neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobille iş yerlerinin önüne geldiği, içlerinden birinin pompalı tüfekle ateş açıp ayrıldığı anlar yer aldı.