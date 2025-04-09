İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı

Kaynak: İHA
İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı

Malatya’da bir iş yerini kundaklayan iki kişiden biri çıkan yangında yaralandı.


Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçemiz Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son Haberler
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Kafedeki silahlı saldırı kamerada
Kafedeki silahlı saldırı kamerada
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor
İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı
İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı