İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı

Kaynak: İHA
İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı

Adana'da bir şahıs, iş yerini kundakladıktan sonra, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açtı.

Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan yazılımcıyı kundakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere geldikleri sırada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Yangına müdahale edilmesini geciktirmeye çalışan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu devam ediyor.

Son Haberler
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı Yaşam
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı
Acun Ilıcalı çıldırdı Spor
Acun Ilıcalı çıldırdı
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak Gündem
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu Video
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı Yerel Haberler
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia Gündem
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia