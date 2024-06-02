İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı

Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan yazılımcıyı kundakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere geldikleri sırada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Yangına müdahale edilmesini geciktirmeye çalışan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu devam ediyor.