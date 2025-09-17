İş yerinin önünde beklerken silahlı saldırıda öldü

Vaka, saat 19.30 civarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde gerçekleşti. Çalıştığı spot mobilya dükkanının önünde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına gelen ve başlarında kask olan motosikletli iki zanlı, Oyunlu'ya tabancayla ateş edip, kaçtı.

Oyunlu kalçasına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalırken, yaralı halde aracına binerek Adana Şehir Hastanesi'ne ulaştı. Burada tedavi altına alınan Sedat Oyunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece saatlerinde yaşamını kaybetti. Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edildi.

Polis, firar eden saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.