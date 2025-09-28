İş yerinin önünde silahlı saldırı

Olay, saat 22.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bölgesinde bir mobilya mağazası önünde meydana geldi. Şiar Baran İlkel iş yerinin önünde 3 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlkel, bacağına isabet eden mermilerle yere düştü, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralı İlkel, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, ardından buradan Aydın Devlet Hastanesine nakledildi.

Saldırı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.