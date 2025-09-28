İş yerinin önünde silahlı saldırı

Kaynak: DHA
İş yerinin önünde silahlı saldırı

Aydın’ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel (46), dükkanının önünde 3 kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlardan 2’si yakalanırken, kaçan diğer zanlıyı yakalama girişimleri devam ediyor.

Olay, saat 22.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bölgesinde bir mobilya mağazası önünde meydana geldi. Şiar Baran İlkel iş yerinin önünde 3 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlkel, bacağına isabet eden mermilerle yere düştü, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralı İlkel, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, ardından buradan Aydın Devlet Hastanesine nakledildi.

Saldırı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son Haberler
Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Netanyahu ABD’de sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi
Netanyahu ABD’de sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi
İş yerinin önünde silahlı saldırı
İş yerinin önünde silahlı saldırı
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Takla atan otomobilde can verdi
Takla atan otomobilde can verdi