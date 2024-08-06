İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Kaynak: DHA
İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde, iş yerinin önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi İsmail Yalçın, yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Alper S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçi İsmail Yalçın, iş yerinin önünde beklerken, aralarında husumet olduğu iddia edilen Alper S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Alper S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yere yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan Alper S., polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

90716-1.jpg

90716.jpg

İlgili Haberler
Sulama göletine giren baba-kız boğuldu
Sulama göletine giren baba-kız boğuldu
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Gündem
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar Spor
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı Gündem
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı Spor
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı Gündem
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde Ekonomi
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde
100 yaşındaki doktora pasta kestiler Yerel Haberler
100 yaşındaki doktora pasta kestiler