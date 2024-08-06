İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Alper S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçi İsmail Yalçın, iş yerinin önünde beklerken, aralarında husumet olduğu iddia edilen Alper S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Alper S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yere yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan Alper S., polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.