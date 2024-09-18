İş yerinin önünde vurulan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
İş yerinin önünde vurulan genç yaşamını yitirdi

Gaziantep'te iş yerinin önünde tüfekle vurulan 23 yaşındaki Hüseyin Hindioğlu kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Hüseyin Hindioğlu, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hüseyin Hindioğlu’nu 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı genç doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Hindioğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için incelemelere başladı.

Son Haberler
SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı. 'Çift ödeme iadesi' mesajları sahte çıktı
SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı. 'Çift ödeme iadesi' mesajları sahte çıktı
İş yerinin önünde vurulan genç yaşamını yitirdi
İş yerinin önünde vurulan genç yaşamını yitirdi
Lübnan'dan İsrail'in saldırısına cevap: Düzenlenen saldırı savaş suçudur
Lübnan'dan İsrail'in saldırısına cevap: Düzenlenen saldırı savaş suçudur
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)
Motosikletli trafik magandaları kamerada
Motosikletli trafik magandaları kamerada