İş yerinin önünde vurulan genç yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Hüseyin Hindioğlu, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hüseyin Hindioğlu’nu 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı genç doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Hindioğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için incelemelere başladı.