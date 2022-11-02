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  • Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... 5. Fatih Terim dönemi. İsa Karaarslan yazdı

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... 5. Fatih Terim dönemi. İsa Karaarslan yazdı

"Geçen sezonu 13. Sırada bitirmenin öfkesini hala üstünden atamamış Galatasaray taraftarı ise giderek harlanan bir ateş gibi… Bu ateş biraz daha büyürse zarar vereceği ilk kişi Okan Buruk olacak."

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:55
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İsa Karaarslan yazdı: Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... 5. Fatih Terim dönemi

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... 5. Fatih Terim dönemi. İsa Karaarslan yazdı
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. Bu maçın en dikkat çeken özelliği ise Galatasaray’ın bu sezon ligde ilk kez iki farkla galip gelmesi oldu. Zaten hali hazırda Galatasaray 3 maçtır galibiyete hasretti.

Sarı kırmızılı kulüpte transferin son gününde yapılan şov, havaalanına ardı ardına inen uçaklar hala beklenen etkiyi gösteremedi.

Özellikle hücum hattı için “Bu sene kimse durduramaz” dense de 11 maçta 14 gol atabilen Galatasaray 1.27 gol ortalamasında kaldı.

Karagümrük maçıyla biraz da olsa moral depolayan Galatasaray’ın önünde şimdi ki büyük sınav var. Cumartesi günü Şenol Güneş ile yeniden hava girmiş Beşiktaş, 12 Kasım’da ise ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir…

Okan Buruk bu iki maç için “Benim Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok. Burayı kimseye bırakmayacağım. Ben Beşiktaş derbisini de Başakşehir maçını da kazanacağım.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Okan hocanın iddialı açıklaması bir yana geçen sezonu 13. Sırada bitirmenin öfkesini hala üstünden atamamış Galatasaray taraftarı ise giderek harlanan bir ateş gibi… Bu ateş biraz daha büyürse zarar vereceği ilk kişi Okan Buruk olacak.

FATİH TERİM’İN GÖLGESİNDE

Burada dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta ise Okan Buruk’un geldiği günden bu yana Fatih Terim’in gölgesinde kalmış olması.

‘Gölgesinde kalma’ terimini şöyle bir benzetmeyle açabiliriz

Beşiktaş’ta görevine son verilen Valerien Ismael görev süresi boyunca Şenol Güneş’in gölgesi altında kaldı. Yani taraftarların istediği, sürekli olarak dile getirdiği şey Ismael’in bir an önce gönderilip Güneş’in getirilmesiydi.

Okan Buruk’un ‘Fatih Terim’in veliahdı’ olarak gösterilmesi Ismael’in durumuyla arasındaki en temel fark.

Aslında Galatasaray taraftarının kulübün yeni başkanı Dursun Özbek’ten teknik direktör konusunda beklentilerinin Fatih Terim yönünde olduğunu söylersek yanlış olmaz herhalde.

KULÜP İKİNCİ TORRENT VAKASINI KALDIRAMAZ

Ama dediğim gibi Galatasaray’ın Dünya Kupası arası öncesindeki iki kritik maçında taraftarın ateşi biraz daha harlanırsa ilk zararı Okan hoca görecek.

Böyle bir durumda Galatasaray yönetiminin ikinci bir Domenec Torrent vakası yaşamamak için tek seçeneklerinin Fatih Terim olmasını düşünmek işten bile değil.

TARAFTAR BASKISI BÜTÜN PLANLARI ALTÜST EDEBİLİR

Burada Fatih Terim’in rolü de çok önemli olacak elbette. Ama taraftar baskısıyla bütün planlar bir anda değişebilir.

Bu baskının ne denli önemli olduğunu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Hocayla sözleşmem boyunca devam edeceğim” sözlerinden çok kısa bir süre sonra Valerien Isamel’in görevine son vermesinden anlayabilirsiniz.

Yani uzun lafın kısası Beşiktaş ve Başakşehir maçları Okan Buruk’un kulüpteki geleceği için çok ama çok kritik. Eğer Okan hoca bu sınavı geçemezse Galatasaray’da 5. Fatih Terim dönemi hayırlı olsun diyebiliriz.

EN NET ÖRNEK TUDOR

Akıllara şu soru takılabilir “Yahu daha 11. Hafta Galatasaray lider Fenerbahçe’nin sadece 5 puan gerisinde ve oynanacak daha çok maç var. Neden Okan Buruk’la yollar ayrılsın?”

Bu sorunun cevabı da yakın tarihte yaşanan Igor Tudor olayında saklı.

Şöyle bir hatırlarsak…

2017-2018 sezonun başkan yine Dursun Özbek…

Galatasaray 16. Haftada liderin sadece bir puan gerisindeyken 4. Fatih Terim döneminin başlaması için mevcut teknik direktör Igor Tudor’un görevine son verilmişti.

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Ümit
2.11.2022 15:22
Sürekli algı yapıyorsunuz. Böyle spor yazarlığı olmaz. Fatih hocanın da ben bu işi artık bıraktım deyip hocaların ensesinden düşmesi lazım.  
 
Emin Ağa
2.11.2022 15:10
Fatih Terim nedir yahu, sinyali yutturmuş istanbula, dönsün Adanaya yuttursun yutturabilirse..  
 
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