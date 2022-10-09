9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı

Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı

Fransız teknik adamın lige renk kattığı düşünülüyor olacak ki biraz daha durması istenmiş…

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 00:54
Takip Et

İsa Karaarslan yazdı: Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı

Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
+
Aa
-

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Kadrosunda göz alıcı yıldızlar olmasına ve Avrupa’da oynamadığı için odağını sadece lige veren Beşiktaş bu artılarına rağmen sezon başından bu yana istenen oyunu bir türlü ortaya koyamadı. Taraftar da haliyle faturayı teknik adam Valerien Ismael’e kesti. Kredisi günden güne azalan Fransız teknik direktör geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye mağlup olmayarak kredisini biraz yükseltse de bu hafta oynanan Giresunspor maçında yine tüm gözler üzerindeydi.

Çotanak Stadı’nda oynanan maçta ilk yarı Beşiktaş’ın kontrolünde geçti desek yanlış olmaz. İlk yarıyı 10 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarı daha silik bir oyun ortaya koydu.

Gel gelelim 90. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın verilmeyen golüne. Daha komiği olur mu bilmem ama şu ana kadar bu sezonun en komik kararı oldu desek yeridir. Yani bizim bildiğimiz kural “VAR teknolojisinde topun ayaktan çıktığı an, hücum oyuncusunun ‘el ve kol hariç’ kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyularak çizgiler çizilir ve ofsayt buna göre belirlenir!” şeklinde.

Gel gör ki Hayrullah Bilazer eliyle ofsayta düşmüş oldu.

Beşiktaş 3 maç aranın ardından 3 puanı aldı ligde 2. Sıraya yükseldi böylelikle hedef tahtasında olan Valerien Ismael’in en az bir hafta daha takımda kalması kesinleşti.

E Allah var karizmatik adam, boy pos var, estetik hareketleri de var (Fenerbahçe maçında şınava yatması gibi)

Fransız teknik adamın lige renk kattığı düşünülüyor olacak ki biraz daha durması istenmiş…

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
2
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
3
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
4
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
5
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
6
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Rus işgalinden kurtarılmıştı... Lyman'da toplu mezar bulundu!
7
﻿Rus işgalinden kurtarılmıştı... Lyman'da toplu mezar bulundu!
﻿Rus işgalinden kurtarılmıştı... Lyman'da toplu mezar bulundu!
﻿Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
﻿Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
﻿Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
﻿Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Adeta bez bebek gibi havaya savruldular. Korkunç kaza kamerada
﻿Adeta bez bebek gibi havaya savruldular. Korkunç kaza kamerada
﻿Adeta bez bebek gibi havaya savruldular. Korkunç kaza kamerada
﻿Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
﻿Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
﻿Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.