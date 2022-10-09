Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Kadrosunda göz alıcı yıldızlar olmasına ve Avrupa’da oynamadığı için odağını sadece lige veren Beşiktaş bu artılarına rağmen sezon başından bu yana istenen oyunu bir türlü ortaya koyamadı. Taraftar da haliyle faturayı teknik adam Valerien Ismael’e kesti. Kredisi günden güne azalan Fransız teknik direktör geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye mağlup olmayarak kredisini biraz yükseltse de bu hafta oynanan Giresunspor maçında yine tüm gözler üzerindeydi.

Çotanak Stadı’nda oynanan maçta ilk yarı Beşiktaş’ın kontrolünde geçti desek yanlış olmaz. İlk yarıyı 10 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarı daha silik bir oyun ortaya koydu.

Gel gelelim 90. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın verilmeyen golüne. Daha komiği olur mu bilmem ama şu ana kadar bu sezonun en komik kararı oldu desek yeridir. Yani bizim bildiğimiz kural “VAR teknolojisinde topun ayaktan çıktığı an, hücum oyuncusunun ‘el ve kol hariç’ kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyularak çizgiler çizilir ve ofsayt buna göre belirlenir!” şeklinde.

Gel gör ki Hayrullah Bilazer eliyle ofsayta düşmüş oldu.

Beşiktaş 3 maç aranın ardından 3 puanı aldı ligde 2. Sıraya yükseldi böylelikle hedef tahtasında olan Valerien Ismael’in en az bir hafta daha takımda kalması kesinleşti.

E Allah var karizmatik adam, boy pos var, estetik hareketleri de var (Fenerbahçe maçında şınava yatması gibi)

Fransız teknik adamın lige renk kattığı düşünülüyor olacak ki biraz daha durması istenmiş…