İsa Karakaş kamu işçisine zamda kulis bilgisi verdi: Uzlaşma için son bir çözüm noktası kaldı

7 aylık sürecin hala sonuçlanmadığını ve işçilerin sabrının taştığını vurgulayan Karakaş, Türk-İş ve Hak-İş’in daha önce kabul ettikleri %16.67’lik enflasyon oranından da vazgeçildiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katı tutumu nedeniyle teklifin en fazla %11 olarak açıklandığını ifade etti.

Karakaş, 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren zam sürecinin, aynı zamanda 6,5 milyon memur ve emekli için emsal teşkil ettiğini hatırlattı. İşçi kesiminin son beklentisinin Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şöyle konuştu:

Hükümetin açıklamış olduğu üçüncü teklif yani son teklif işçilerden habersiz bir şekilde kamuoyuna ilan edildi. Aslında olması gereken işçi temsilcileriyle birlikte ilan edilmesi gerekirken tek taraflı olarak ilan edildi. Şimdi bizim en son aldığımız kulis bilgisinde %24'lük artış ve ikinci 6 aydaki %11'lik artışla ilgili olan üçüncü teklifle ilgili bunun geri alındığına dair duyumlarımız var. Yıllardır ben bu toplu sözleşme görüşmelerini takip ediyorum. Aynı zamanda uzmanlık alanım dahilinde şimdiye kadar böyle bir toplu sözleşme süreci görmediğimi de söyleyeyim. Çünkü 7 ay geçti ve henüz bu süreç bir türlü sonuçlanmadı. İşçilerin de sabrı taştı. Maalesef böyle bir durum var. Üçüncü teklifle ilgili aslında %24 ve gerçekleşen enflasyon denilmişti. Böyle bir durum var. Kamuoyuna yansıdı. Hal böyleyken işçi kesimi de daha doğrusu Türk-İş ve Hak-İş kendi sendikalarına da duyurdular, 16.67 oranındaki gerçekleşen enflasyonla birlikte büyük bir çoğunlukla da olumlu karşılanmıştı. Ancak sonradan ne olduysa 16.67’den vazgeçildi gerçekleşen enflasyon yerine ve kamuoyuna dünkü açıklanan teklif açıklanmadan önce aslında yine kamuoyuna yansımıştı.

EN KRİTİK AŞAMADAYIZ

Resmi bir açıklama yapılmadan önce en fazla %10 maksimum %11 yönünde olacağı. Bunun da arka planında ekonomi yönetiminin özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadeledeki katı tutumundan kaynaklanıyor. En kritik aşamadayız ve dolayısıyla burada özellikle bakın altını çiziyorum. Biz burada 600.000 işçiden bahsediyoruz hemen. Hatta dün, 6,5 milyona aşkın memur ve memur emeklisi ile ilgili toplu sözleşme süreci başladı. Buradan çıkacak olan her bir puanlık yüksek oranın aynı zamanda 6,5 milyon memur ve memur emeklileri için de bir emsal teşkil edeceğini ve bu nedenle özellikle bu nedenle bu son derece önemli. 16.67'nin verilmeyeceği yönünde bir tutum takın ve maalesef dediğim gibi gerçekleşen enflasyon yerine ikinci 6 ayda zaten en büyük ihtilaf konusu o %11 olarak açıklandı. İşçi kesiminin şu andaki en son beklenti şu Türk-İş Başkanı Sayın Atalay'ın Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alması halinde burada bir son bir çözüm noktası olabileceği yönünde eğer bu gerçekleşirse bir uzlaşma olma ihtimali olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yeni bir teklifin gelmesinin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Yani lafı özetlemek gerekirse Türk-İş Başkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir görüşme olursa nihai durum ortaya çıkacak.