Türkiye’de enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken sanayi ve üretimde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şirketler yaşadıkları finansman sorunları nedeniyle adeta iflas bayrağını çekmek zorunda kalıyor.

Ekonomideki sorunlar bir dönem Türkiye'nin ihracat yükünü sırtlayan tekstil sektöründe de oldukça sert yaşanırken artık üretimin Mısır gibi ülkelere kaydığı belirtiliyor. Ancak konuyla ilgili çelişkili açıklamalar ve analizler dikkat çekti.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, katıldığı bir etkinlikte tekstil sektöründe yaşanan krizi gözler önüne serdi. Kiğılı, sektörü büyük bir felaketin beklediğini belirterek şunları söyledi:

“Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor."

“SEKTÖRDEKİ DARALMA GEÇİCİ” DİYEN TİM BAŞKANI FABRİKASINI SATIYOR

Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tekstildeki daralmanın geçici olduğunu söyledi. Gültepe, katıldığı törende 2026 yılıyla birlikte yeniden bü­yüme sürecine girileceğini söyledi.

Ancak Gültepe ile ilgili çıkan son haber dikkat çekti. Söz Sakarya'dan Ömer Faruk Tınaz'ın habere göre Gültepe’nin sahibi olduğu Talu Tekstil, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasını satışa çıkardı. Bir emlak sitesinde çıkan ilanda fabrikanın 530 milyon lira bedelle satışa çıkarıldığı belirtilirken aynı tesisin 2 milyon 800 bin liraya bedelle kiralık ilanı da verildiği öğrenildi.

Gültepe’nin Sakarya’daki fabrikasını satarak üretimi Mısır’a kaydıracağı iddiası ise yalanlandı. Patronlar Dünyası’na açıklama yapan Gültepe Sakarya’da iki fabrikaları olduğunu belirterek “Bir küçülme yaşıyoruz. Çünkü son bir buçuk iki yıldır işler de kapasite de düştü. Biz de fabrikanın birini kapattık. Kapattığımız fabrikayı satıyoruz. Atıl duracağına biri alır veya kiralar dedik. Bizde bir fabrikaya yetecek kadar iş var” dedi.

ECONOMIST SEKTÖRDEKİ ACI DURUMU YAZDI

Öte yandan The Economist dergisi Türkiye’de tekstil sektörünün geldiği acı durumu yazdı. Derginin analizine göre sektör geçici bir daralmadan değil kalıcı bir dönüşümden geçiyor. Derginin analizine göre, 2025’in ilk yarısında Bangladeş ve Vietnam’ın ihracatı çift haneli artarken, Türkiye’nin tekstil ihracatı yüzde 6,9 düşüş gösterdi.

Dergide ayrıca “Krizin etkisi yalnızca ihracatta değil, istihdamda da hissediliyor: Yaklaşık 310 bin işçi işten çıkarıldı, 6 bin işletme kapandı ve yüzlerce üretici tesisini Mısır’a taşıdı” ifadelerine yer verdi.

The Economist, çöküşün en büyük nedenlerinden birinin yüksek faiz oranları ve aşırı değerli Türk lirası olduğunu vurguladı. Enflasyon hâlen yüzde 33 seviyesinde seyrederken, 2022 başından bu yana asgari ücret dolar bazında yüzde 60’tan fazla artarak 383 dolardan 620 dolara yükseldi.