Isak Liverpool'a, Ekitike Newcastle'a

Avrupa futbolunda transfer piyasası ısınırken gözler Alexander Isak ve Hugo Ekitike'nin üzerinde.

Liverpool 120 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İngiliz devi Liverpool, Newcastle United’ın yıldızı Isak için 120 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlığında. Ancak Newcastle, yıldız golcüsünü bırakmaya pek niyetli değil.

Newcastle United Eintracht Frankfurt ile pazarlık masasında

Newcastle cephesi, olası bir Isak ayrılığına karşı önlem olarak Eintracht Frankfurt’un golcüsü Hugo Ekitike için girişimlerini hızlandırdı. Kulübün, 75 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli üzerinde Frankfurt ile pazarlık yürüttüğü öğrenildi.

Ekitike transferinde rakip olabilirler

İngiliz basınına göre, eğer Newcastle United, Alexander Isak’ı Liverpool’a vermezse, Liverpool bu kez Hugo Ekitike’ye yönelebilir. Bu da Newcastle’ın hedefindeki oyuncu için doğrudan rakip olacağı anlamına geliyor.

Bu nedenle Newcastle yönetiminin, Isak’ı yalnızca çok yüksek bir bonservis karşılığında satmaya sıcak baktığı ve Ekitike için elini çabuk tutmak istediği ifade ediliyor.