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Fenerbahçe'de sıcak gelişme. Flaş ayrılık

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden İsak Vural Sarı - Lacivertli takımdan ayrıladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:41
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İsak Vural, Fenerbahçe'yle vedalaştı

Fenerbahçe'de sıcak gelişme. Flaş ayrılık
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Sarı Lacivertlilerde flaş gelişme!

İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İvçe Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı.

Sarı-lacivertli takımda şans bulamayan ve İsveç'e giden İsak Vural konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna dahil etti.
Hammarby'nin transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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