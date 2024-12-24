İşaret dili tanımada yapay zekâ devrimi

Dünyada milyonlarca işaret dili kullanıcısı bulunuyor, ancak mevcut teknoloji çoğu zaman bu dilin zengin ve karmaşık yapısını anlamada yetersiz kalıyor. İşaret dili sadece el hareketlerinden ibaret değildir; yüz ifadeleri ve beden dili de anlam taşır. Bu nedenle, işaret dilini gerçek zamanlı olarak tanıyacak bir sistem geliştirmek, dilin tamamını anlamayı gerektiriyor.

YENİ BİR TANIMA YÖNTEMİ

Florida Atlantic Üniversitesi (FAU) mühendislik ve bilgisayar bilimleri fakültesinden bir ekip, bu karmaşıklığı çözmek için yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Ekip, işaret dili alfabelerindeki jestleri tanımaya odaklandı. Geliştirilen sistem, American Sign Language (ASL) alfabelerini, eşsiz bir doğruluk oranı ile tanıyabiliyor.

Bu süreçte, 29.820 statik ASL el hareketi görseli toplanarak her bir elin 21 ana noktası işaretlendi. Bu sayede, her bir işaretin nasıl hareket ettiğini detaylı bir şekilde haritalandı.

MEDYAPİPE VE YOLOV8 TEKNOLOJİSİYLE GÜÇLÜ ENTEGRASYON

İşaret dili tanıma sistemi, iki güçlü teknoloji aracılığıyla çalışıyor: MediaPipe ve YOLOv8. MediaPipe, her el hareketini hassas bir şekilde izlerken, YOLOv8 bu hareketleri çözümleyerek hangi harf ya da işaretin yapıldığını tanıyor. Elde edilen verilerle, her bir el hareketi doğru şekilde sınıflandırılıyor.

Bu sistem, %98 doğruluk oranına ve %99 F1 skoruna ulaşarak, işaret dilini tanıma alanında önemli bir adım atmış oldu.

BAŞARILI TEST SÜRECİ

FAU ekibi, bu sistemi kapsamlı testlere tabi tutarak büyük bir başarıya imza attı. Sistemin doğru işaretleri tanıma oranı %98, tüm işaretleri yakalama oranı ise yine %98 olarak belirlendi. Toplam performans ise %99 olarak ölçüldü.

İLETİŞİMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu gelişme, iletişim engellerini aşmaya yönelik büyük bir adım olarak görülüyor. Ekip, sadece harfleri tanımakla kalmayıp, işaret dilindeki daha karmaşık hareketleri de anlamak için çalışmalarına devam ediyor. Gelecekte bu teknoloji, sağlık, eğitim ve günlük yaşamda önemli bir yer tutacak.