İşbirlikçi Kadirov Rus Ordusu'nu yerden yere vurdu. Ukrayna topraklarını kurtarmaya başlayınca çıldırdı

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Ahmetoviç Kadirov'un Rusya'yı desteklemesi beklenirken şaşırtan bir açıklama yaparak Rus ordusunu eleştirilerde bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşında yedinci ay tamamlanmak üzere. Yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda bölgelerinde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşında Rus ordusunu Çeçen birlikleriyle destekleyen Kadirov'a Rusya tarafından Korgeneral rütbesi verilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 7’nci ay dolmak üzereyken Kadirov, Ukrayna’nın doğusundaki Kharkiv eyaletinde kritik bir tedarik merkezi olan İzyum’un Ukraynalılara geçmesinin ardından Rus ordusunu eleştirdi.

Kadirov, “Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin’e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım.” dedi. Kadirov, “Savunma Bakanlığı’nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler” dedi.

TEHDİT ETTİ

Kadirov, bu sözleriyle Putin’in durumdan haberdar olmadığını öne sürerken, ordunun üst kademesini de üstü kapalı tehdit etti.

Kadirov, kuzeydoğu Ukrayna’daki durumla ilgili ise, “Orada adamlarımız var, bu tür durumlar için özel olarak hazırlanmış savaşçılar. 10 bin kişinin daha onlara eklenmesini bekliyoruz. En yakın zamanda Odesa’ya ulaşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği karşı taarruzda 3.000 kilometrekareden fazla alanı Rusya’dan geri aldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da Cumartesi günü askeri birliklerin Ukrayna'nın doğusundaki İzyum, Balakliya ve Kupiansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.

SAVAŞTA NİHAİ ZAFERİ SAĞLAMAK İÇİN ACİL DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA ÇAĞIRDILAR

Bakanlık, Izyum'daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya’daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiğini öne sürmüştü.

Arka arkaya gelen çekilme haberleri Rus milliyetçileri arasında da öfkeye neden olurken, Rus ordusu yönetimini Ukrayna savaşında nihai zaferi sağlamak için acil değişiklikler yapmaya çağırdılar.

İzyum’un düşüşü, birliklerinin Mart ayında Ukrayna’nın başkenti Kiev’den geri çekilmesinden bu yana Rusya’nın en kötü askeri yenilgisi oldu.