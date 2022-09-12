12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşbirlikçi Kadirov Rus Ordusu'nu yerden yere vurdu. Ukrayna topraklarını kurtarmaya başlayınca çıldırdı

İşbirlikçi Kadirov Rus Ordusu'nu yerden yere vurdu. Ukrayna topraklarını kurtarmaya başlayınca çıldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna işgalinde önemli bir role sahip olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaşın gidişatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadirov, Rus ordusunu eleştirerek "Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler” dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:56
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:58
Takip Et

İşbirlikçi Kadirov Rus ordusunu eleştirdi: Hata yaptıkları çok açık

İşbirlikçi Kadirov Rus Ordusu'nu yerden yere vurdu. Ukrayna topraklarını kurtarmaya başlayınca çıldırdı
+
Aa
-

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Ahmetoviç Kadirov'un Rusya'yı desteklemesi beklenirken şaşırtan bir açıklama yaparak Rus ordusunu eleştirilerde bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşında yedinci ay tamamlanmak üzere. Yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda bölgelerinde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşında Rus ordusunu Çeçen birlikleriyle destekleyen Kadirov'a Rusya tarafından Korgeneral rütbesi verilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 7’nci ay dolmak üzereyken Kadirov, Ukrayna’nın doğusundaki Kharkiv eyaletinde kritik bir tedarik merkezi olan İzyum’un Ukraynalılara geçmesinin ardından Rus ordusunu eleştirdi.

Kadirov, “Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin’e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım.” dedi. Kadirov, “Savunma Bakanlığı’nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler” dedi.

TEHDİT ETTİ

Kadirov, bu sözleriyle Putin’in durumdan haberdar olmadığını öne sürerken, ordunun üst kademesini de üstü kapalı tehdit etti.

Kadirov, kuzeydoğu Ukrayna’daki durumla ilgili ise, “Orada adamlarımız var, bu tür durumlar için özel olarak hazırlanmış savaşçılar. 10 bin kişinin daha onlara eklenmesini bekliyoruz. En yakın zamanda Odesa’ya ulaşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği karşı taarruzda 3.000 kilometrekareden fazla alanı Rusya’dan geri aldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da Cumartesi günü askeri birliklerin Ukrayna'nın doğusundaki İzyum, Balakliya ve Kupiansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.

SAVAŞTA NİHAİ ZAFERİ SAĞLAMAK İÇİN ACİL DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA ÇAĞIRDILAR

Bakanlık, Izyum'daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya’daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiğini öne sürmüştü.

Arka arkaya gelen çekilme haberleri Rus milliyetçileri arasında da öfkeye neden olurken, Rus ordusu yönetimini Ukrayna savaşında nihai zaferi sağlamak için acil değişiklikler yapmaya çağırdılar.

İzyum’un düşüşü, birliklerinin Mart ayında Ukrayna’nın başkenti Kiev’den geri çekilmesinden bu yana Rusya’nın en kötü askeri yenilgisi oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali makascı
12.09.2022 14:36
Bu adam pitbull gibi  
 
Cesur
12.09.2022 14:35
Isbirlikci çömez  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
1
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
6
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
7
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.