İşçi bayramı işçi eziyetine döndü! İstanbul’da 1 Mayıs kabusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul’da polis ablukası gölgesinde kutlanırken, özellikle Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş bölgelerinde alınan sıkı güvenlik önlemleri, vatandaşlar için büyük bir zorluğa dönüştü.

Uzun süre yürümek zorunda kalan bir yurttaş, ANKA’ya, “20 dakikadır yürüyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Her taraf polis dolu” derken, bir diğeri, “İşe gidiyorum. Bayağı geç kaldım, 1 saatir yoldayım. Normalde 8’de iş yerinde olmam lazım, saat 9:30. Valla işçi bayramına benzemiyor, sanki olaylar olmuş gibi. Bu işçi bayramı... Değil mi? Ben öyle biliyorum ama bu 1 Mayıs’a benzemiyor. İşçi bayramı değil, işçi eziyeti gibi” şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği’nin aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında, sabah saat 05.00’ten itibaren onlarca cadde, bulvar ve sokak ulaşıma kapatıldı. Özellikle Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş çevresinde yaşayan veya iş yeri bulunan yurttaşlar, ciddi sıkıntılar yaşadı. Kapatılan yollara bağlı diğer yollarda yoğun trafik oluştu. Vatandaşlar, ya saatlerce araçlarında beklemek ya da uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.

Yasaklar, yalnızca yol kapatmalarla sınırlı kalmadı. Çok sayıda metro, metrobüs, füniküler ve deniz motoru seferi durduruldu. Toplu taşıma araçları, bazı duraklarda hizmet vermedi. Kentin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu semtlerde uygulanan abluka, bu bölgelerde yaşayan, iş yeri bulunan veya turist olarak bulunan kişiler için adeta bir çileye dönüştü.

Beşiktaş çevresinde yaşanan zorlukları yurttaşlar, ANKA’ya şu sözlerle ifade etti:

“Karşıda iş yerim vardı, gidemedim. Mecidiyeköy’den buraya yürüyerek geldim. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Geç kaldım, kendi iş yerim zaten.”

“İŞÇİ BAYRAMINA BENZEMİYOR.”

“İşe gidiyorum. Bayağı geç kaldım, bir saatir yoldayım. Normalde 8’de iş yerinde olmam lazım, saat 9:30. Valla işçi bayramına benzemiyor, sanki olaylar olmuş gibi. Bu işçi bayramı değil mi? Ben öyle biliyorum ama bu 1 Mayıs’a benzemiyor sanki... Miting varmış gibi, işçi bayramı değil, işçi eziyeti gibi.”

“İŞE GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ, GEÇ KALDIK MAALESEF.”

“20 dakikadır yürüyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Her taraf polis dolu. Binlerce. Yani Ihlamur’dan buraya (Beşiktaş Meydanı’na) yürüdüm, binin üstünde polis vardı. Emekçinin günü kutlu olsun, emekçinin değerinin bilindiği, çalışmasının karşılığını alabildiği, özlük haklarının verildiği bir sevgi ve barış dolu bir dünya diliyorum.”

“İşe gidiyorum, Akaretler’e. Geç kaldım, 6:30’da işte olmam lazımdı, şu an saat kaç (09.30), hala yürüyorum böyle. İğne atsan yere düşmüyor. Ne yapacağız bilmiyorum, akşam eve nasıl gideceğiz. Çağlayan’dan buraya yürüyorum. Motor bile geçirmiyorlar, daha yürüyeceğim biraz daha.”