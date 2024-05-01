İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar

İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar
Kaynak: İHA
Aydın'da çilek tarlasında çalışan tarım işçileri, 1 Mayıs'ı pasta keserek kutladı.
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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 1

Emekçilerin hakları, çalışma şartları, sağlık ve güvenlik gibi önemli konularda beklentilerini ifade etmek için bir fırsat olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm yurtta kutlanıyor.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 2

Emekçiler, büyük önem arz eden bugünün ilk saatleri itibariyle kutlama yaparken, kimileri ise çalışmasını sürdürüyor.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 3

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri, 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 4

Türkiye'nin çileği ile ünlü Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek hasadı yapan tarım işçileri, tarlada pasta kesti.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 5

Çilek serasına gelen sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, mesai bitimlerine yakın büyük bir sürprizle karşılaştı.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 6

Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram ederken, işçiler pasta sürprizine sevinerek Yargi'ya teşekkür etti.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 7

Çilek üreticisi İdris Yargi, İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade etti.

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İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar 8

Yargi, "Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

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