İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar

Emekçilerin hakları, çalışma şartları, sağlık ve güvenlik gibi önemli konularda beklentilerini ifade etmek için bir fırsat olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm yurtta kutlanıyor.
Emekçiler, büyük önem arz eden bugünün ilk saatleri itibariyle kutlama yaparken, kimileri ise çalışmasını sürdürüyor.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri, 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.
Türkiye'nin çileği ile ünlü Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek hasadı yapan tarım işçileri, tarlada pasta kesti.
Çilek serasına gelen sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, mesai bitimlerine yakın büyük bir sürprizle karşılaştı.
Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram ederken, işçiler pasta sürprizine sevinerek Yargi'ya teşekkür etti.
Çilek üreticisi İdris Yargi, İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade etti.
Yargi, "Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" diye konuştu.