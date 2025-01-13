İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir mermer üretimi tesisinde çalışan İshak Yetim, isimli kişi elektrik akımına kapılıp 10 metreden düştü. Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir mermer üretim tesisinde meydana geldi. Vinç üzerinde çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen sebeple elektrik akımına kapılıp yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İshak Yetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İşçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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