İşçi servisi şarampole uçtu: 3 ölü, 31 yaralı

Eskişehir’de bir fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

İşçi servisi şarampole uçtu: 3 ölü, 31 yaralı

Kaza, Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İnönü-Bilecik karayolu 7’nci kilometrede meydana gelen kazada, Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçi servisi yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan servisin içinde bulunan yolcuların, yakınlardaki bir kamyon fabrikasında işçi olduğu ve mesaiye gittikleri öğrenildi.

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(Kaynak: İHA)

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