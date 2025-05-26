İşçi servisi, kargo kamyonuyla çarpıştı

Kaynak: İHA
İşçi servisi, kargo kamyonuyla çarpıştı

Hatay Dörtyol ilçesinde, işçi servisiyle çarpışan Yurtiçi kargo kamyonu hurdaya döndü.

Hatay Dörtyol ilçesinde, işçi servisiyle çarpışan Yurtiçi kargo kamyonu hurdaya döndü. Kazada kargo aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi otoyol kavşağında meydana geldi. Iveco marka 34 DR 5143 plakalı Yurtiçi kargo kamyonu, aynı istikamette ilerleyen ve içinde yolcu bulunmayan 31 C 2362 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada kargo kamyonu hurdaya dönerken yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Aston Villa'da Altay Bayındır isyanı: Şikayet ettiler
Aston Villa'da Altay Bayındır isyanı: Şikayet ettiler
Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK raporu ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK raporu ortaya çıktı
Akdeniz Üniversitesi'nden 'sahte' profesör için flaş karar
Akdeniz Üniversitesi'nden 'sahte' profesör için flaş karar
Bu otlara bakan gözlerini alamıyor!
Bu otlara bakan gözlerini alamıyor!
Yapay zekâ yapıyor onun cebi doluyor: Robotik kol sanat camiasını ikiye böldü
Yapay zekâ yapıyor onun cebi doluyor: Robotik kol sanat camiasını ikiye böldü