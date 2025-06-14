İşçi servisi park halindeki tıra çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçi servisi park halindeki tıra çarptı

Turgutlu'da meydana gelen trafik kazasında bir kablo fabrikasına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı yolun sağında duran tıra arkadan çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kablo fabrikasına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı yolun sağında duran tıra arkadan çarptı.

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Kaza, İzmir-Turgutlu karayolu Çepnidere Kavşağı tuğla fabrikası önünde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Nurettin K. idaresindeki 45 J 6406 plakalı servis aracı, yolun sağ tarafında iddiaya göre park halinde duran buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

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Kazada servis sürücüsü Nurettin K. ve araçta bulunan çok sayıda işçi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza sonrası servis aracında sıkışan işçiler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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