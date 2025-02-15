İşçi servisi takla attı: 25 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, fabrikanın işçilerini taşıyan bir midibüs, takla atarak ters döndü. Kazada 25 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Muratlı ile Büyükkarıştıran karayolu üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞLI HAVADA DİREKSİYON KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Raif A. (63) yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.