İşçiler, 1 Mayıs kutlamalarını çalışarak izledi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçiler, 1 Mayıs kutlamalarını çalışarak izledi!

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi. Kutlamalar kapsamında halay da oynandı fakat bu durumu işçiler izlemekle yetindi.

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaptı. Bazı işçiler ise kutlamaları izlemekle yetindi.

Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti. Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi. Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

aw445012-03.jpg

aw445012-04.jpg

aw445012-05.jpg

aw445012-06-1.jpg

Son Haberler
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları