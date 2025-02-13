İşçiler elektrik direğinin altında kaldı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşçiler elektrik direğinin altında kaldı: Ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da yenileme çalışmaları sırasında devrilen direğin altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da yenileme çalışmaları sırasında devrilen direğin altında kalan işçilerden Ömer Uğraş (40) hayatını kaybetti, Mehmet Kılıç (37) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gelibolu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen direk yenileme çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan tonlarca ağırlığındaki direk, çalışma yapan işçilerin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından direğin altından çıkarılan işçiler Ömer Uğraş ve Mehmet Kılıç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Uğraş kurtarılamazken, Mehmet Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçiler elektrik direğinin altında kaldı: Ölü ve yaralı var

İşçiler elektrik direğinin altında kaldı: Ölü ve yaralı var

İşçiler elektrik direğinin altında kaldı: Ölü ve yaralı var

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