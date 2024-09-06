İşçiler salıncakta çocuklar gibi eğlendi

İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutların altyapı bağlantı hattında çalışan kepçe operatörü Kadir Uğur ve yardımcısı Caner Bozkurt, kepçenin ağzına bağladıkları zincirle salıncak yaparak eğlendi. Operatör yardımcısı Caner Bozkurt'un salladığı salıncakta, kepçe operatörü Kadir Uğur çocuklar gibi sallanarak günün yorgunluğunu attı. Mesai sonrası gerçekleştirilen bu eğlenceli anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

“BOŞTAYDIK VE EĞLENMEK İSTEDİK”

Operatör Yardımcısı Caner Bozkurt, sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler hakkında, "O zaman boştaydık, borular da henüz gelmemişti. Mesai saati sonrası boruları beklerken bu şekilde sallandık," diye konuştu. Bu spontane eğlencenin birkaç dakika sürdüğünü belirtti ve mesai sonrasında işin yorgunluğunu eğlenceli bir şekilde atmak istediklerini ifade etti.

Çalışma alanındaki şantiye şefleri ise durumu “Buradaki işimiz bitmişti o zaman. Arkadaşlar da keyifleri yerine gelsin diye öyle bir eğlendiler. İki üç dakika süren bir şeydi, öyle uzun süren bir şey değildi. Eğlenceli bir şey oldu, biraz zaman geçti işte,” diyerek yorumladı.

Adıyaman 3. Çevre Yolu üzerinde çalışan işçilerin bu yaratıcı eğlencesi, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı ve birçok kullanıcıdan olumlu yorum aldı. İşçilerin bu anlık eğlenceleri, zor şartlarda çalışan insanların moral bulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.