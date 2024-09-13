İşçiler ve müteahhit arasında çıkan kavgada kan aktı. 1 yaralı

Kaynak: İHA
İşçiler ve müteahhit arasında çıkan kavgada kan aktı. 1 yaralı

Bolu'da alacak-verecek meselesi nedeniyle işçiler ve müteahhit arasında inşaatta silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden inşaat sahasında meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir inşaatta işçiler ile müteahhit arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Çıkan Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası yumruklar havada uçuştu.

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İyice büyüyen kavgada bir şahıs yanında bulunan silahla, kavgaya karışan 23 yaşındaki Ömer Faruk A.'yı kolundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 23 yaşındaki genç, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan şahıslar ve silahla işçiyi yaralayan kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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