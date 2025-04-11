İşçilere saldıran AKP'li başkandan paylaşım! İlk işi 'yorumları kapatmak' oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşçilere saldıran AKP'li başkandan paylaşım! İlk işi 'yorumları kapatmak' oldu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin işçilere saldırdığı video sosyal medyada gündem olmuştu. Tiryaki, olayın ardından yaptığı açıklamada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü.

Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Veysel Tiryaki, belediye binasının yanında direniş çadırı kuran işçilerin çadırını basıp, işçilere şiddet uyguladı.

İktidara yakın Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan konuya ilişkin açıklamada ise, “Örgütlenme ve hak arama mücadelemize tahammül gösteremeyen, saldırgan ve fevri hareketleriyle üyelerimize fili saldırıda bulunan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu tavrını kınıyor, atılan yumruğu, Türk sendikal hareketine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz" denilmişti.

İLK İŞİ YORUMLARI KAPAMAK OLDU

Yaşanan saldırının ardından AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tiryaki olaya ilişkin, "İlk esnada yanımda hiç kimse olmadan tek başıma sendika temsilcilerini sakinliğe davet etmek üzere bulundukları alana doğru yönelmemle, şahsıma yapılan hakaret ve argo çıkışlar nedeniyle bir arbede yaşanmıştır. Olayı gören belediye personellerimizin de hızla olay yerine gelmesi ile maalesef tansiyon yükselmiştir. Bugünkü olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Tiryaki'nin paylaşımı şu şekilde:

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