İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: yaralılar var

Afyonkarahisar'da yüksek hızlı tren hattı inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaraladı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Küçükçobanlar köyü yolunda meydana geldi. Yüksek hızlı tren hattı inşaatında çalışan personeli taşıyan İ.G.'nin kullandığı 07 BBF 824 plakalı minibüs ile E.Ü. idaresindeki 64 EL 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.