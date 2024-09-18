İşçileri taşıyan traktör devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör, rampa yukarı çıktığı sırada geri geri kayarak devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 10 işçi ile sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktör, bağda çalışan işçileri evlerine götürmek üzere toprak yoldan rampa yukarı asfalt yola çıkarken geriye kaydı. Traktör geri geri giderken önce römork devrildi, ardından traktör römorka dayanarak durabildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan traktör sürücüsü M.E. ve römorktaki 10 işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.