İşçilerin beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu

Kaynak: ANKA
İşçilerin beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu

Bir milyonu aşkın kamu işçisinin 2025 ek ödeme tarihleri belli oldu.

Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi.

Karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediyen ödemeleri iki taksitte yapılacak. Ödemelerin ilk yarısı Kurban Bayramı öncesi, ikinci yarısı ise yılın sonunda ödenecek.

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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLK ÖDEME 2 HAZİRAN'DA

Karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.

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