İşçilerin bindiği asansör düştü: 7 yaralı

Esenler’de bir iş merkezinde işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör, 2. kata geldiğinde zemine çakıldı. 7 işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
İşçilerin bindiği asansör düştü: 7 yaralı

Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi 796 Sokak üzerindeki Akmercan İşmerkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç servis hizmeti verilen 6 katlı iş merkezinde işçiler, eksi 2. kattan asansöre bindi. Hareket eden asansör 2. kata geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle hızla zemine düştü.

aw038244-01.jpg7 İŞÇİ YARALANDI

İçeride bulunan işçiler büyük şok yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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