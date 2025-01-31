İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı! Korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA

Malatya’da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangın 1,5 saat sonra kontrol altına aldılar.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki rezerv alan inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla yayılan alevlere müdahale ederken, yangından dumandan etkilenen işçiler olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi yapmak için olay yerinde hazır bulundu.

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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı! İşçiler dumandan etkilendiler

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