İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Kaynak: İHA
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Bodrum’da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken ölü ve yaralı olmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye çalışanlarının kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışanların kaldığı konteynerlerde çıktı. Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanma olmazken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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