İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Konteynerlerden yükselen alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İşçilerin mesaiye başlaması nedeniyle kimsenin olmadığı konteynerlerden yükselen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi.

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Yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.