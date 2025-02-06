İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay'da özel bir okul inşaatında işçilerin konakladığı konteynerler yandı. İçinde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadı. Ekipler, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Hatay Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Konteynerlerden yükselen alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İşçilerin mesaiye başlaması nedeniyle kimsenin olmadığı konteynerlerden yükselen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi.

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Yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

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