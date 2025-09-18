İşçilerin maaşını festival yuttu. Yaparsa AKP yapar

Kırşehir’in 6 bin nüfuslu Çiçekdağı ilçesinde, AKP’li belediyenin düzenlediği 7. Bulgur Festivali, işçileri mağdur etti. 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen festivalde Ömer Faruk Bostan, Sevcan Orhan, Bengü, Havva Öğüt, Özgürcan Çoban ve Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü sanatçılar sahne aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun da katıldığı etkinlik, görkemli görüntüsüyle dikkat çekti. Ancak festivalin maliyeti, belediye kasasını adeta kuruttu. İddialara göre, yaklaşık 25 milyon lira harcanan organizasyon nedeniyle belediye, çalışanlarının maaşlarını ödeyemedi. Ev kiralarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan işçiler, büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Çiçekdağı Belediyesi’nin tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde bu denli yüksek harcama yapması, kamuoyunda tepki topladı. İlçenin mütevazı bütçesiyle orantısız bulunan festival, “gösteriş” eleştirilerine yol açtı. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun adı ise daha önce de tartışmalı işlerle anılmıştı.

Belediyeye ait 750 metrekarelik bir arsanın, dönemin AKP İlçe Başkanı Hilme Taş’a düşük bedelle satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca, aynı arsanın başkana devredildiği yönündeki söylentiler, şaibeleri artırmıştı.

Yerel kaynaklar, belediyenin mali yönetiminde şeffaflık eksikliği olduğunu öne sürüyor. Festivalin ilçeye ekonomik katkı sağlama amacı taşıdığı belirtilse de, işçilerin maaşsız kalması bu hedefin sorgulanmasına neden oldu.