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İşçilerin yemek ücretleri arttı. 10 Ekim’den itibaren geçerli

Kamu kurumlarında çalışanların yemek ücretleri 17 liradan 55 liraya çıkarıldı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:11
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İşçilerin yemek ücretleri arttı. 10 Ekim’den itibaren geçerli

İşçilerin yemek ücretleri arttı. 10 Ekim’den itibaren geçerli
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Binlerce kamu işçisini ilgilendiren karar geldi. Kamuda çalışan işçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı. İşçilerin günlük yemek ücreti, 17 liradan 55 liraya yükseltildi.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 17 LİRADAN 55 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi.

Halen kurumlara göre değişen tutarlarda 17 lira 20 kuruş ve 20 lira 60 kuruş olarak ödenen günlük yemek ücreti, 10 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere net 55 lira oldu.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı toplantıda alındı.

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BORIS
5.10.2022 14:48
BIZDE 5.5 AVRO  
 
mehmet
5.10.2022 14:35
emekçi ve sömürülen kadrolu kamu (Devlet) işçileri için bu ücret çok az. çünkü ofislerde çok yoruluyorlar  
 
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