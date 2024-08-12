İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, tarım işçilerinin kaldığı bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 civarında İznik yolu mevkiinde bulunan sebze seralarının olduğu tarım alanındaki barakada başladı. Seralarda çalışan işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler, hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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