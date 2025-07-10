İşçinin altındaki iskele çöktü, havada asılı kaldı

Kaynak: DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Dış cephe boyası yapan işçinin kullandığı iskele bir anda çöktü. Taktığı kemer sayesinde hayatta kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana’da dış cephe boyası yapan N.K., bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yüksekte güvenlik kemeri sayesinde asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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