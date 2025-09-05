İşçinin maaşı enflasyon ve vergilere kurban gitti: Asgari ücret neredeyse geçen seneki seviyeye geldi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun ağustos ayı verileri yayımlandı.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin işçi ücretlerini eritmeye devam ettiği belirtilen raporda 2025’in ilk sekiz ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturasının 627,3 milyar TL olduğu kaydedildi. Vergilerin birikimli faturasının ise 528 milyar TL olduğu belirtildi.

Böylece vergi ve enflasyonun ücretlerde yarattığı toplam kayıp 1 trilyon 155 milyar TL’yi aştı.

Raporda, 2025’in 8. ayında brüt işçi ücretlerinin yaklaşık yüzde 40’ının vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği belirtildi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ENFLASYON KARŞISINDAKİ KAYBI

Rapora göre, Ağustos 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4 bin 753 TL'ye ulaştı. Böylece asgari ücretin alım gücü Ağustos 2025’te net 17 bin 352 TL’ye geriledi.

Raporda Ocak-Ağustos 2025 arasındaki 8 aylık dönemde asgari ücrette vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle yaşanan toplam kaybın 55 bin 130 TL olduğu kaydedildi.

Böylece asgari ücret yılın ilk sekiz ayında enflasyon ile vergi ve prim kesintisi sebebiyle yüzde 26,5 eridiği belirtildi.

ORTALAMA İŞÇİ ÜCRETİNDE KAYIP 11 BİN TL'Yİ AŞTI

Ortalama işçi ücretinde ise Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.885 TL iken Ağustos 2025’te bu miktar 7 bin 114 TL’ye yükseldi. Vergi nedeniyle yaşanan kayıp ise ocaktaki 2 bin 904 TL seviyesinden 4 bin 528 TL seviyesine ulaştı.

Böylece Ağustos 2025’te enflasyon ile gelir vergisinin faturası işçi başına ortalama 11 bin 642 TL’ye ulaştı. Ocak ayındaki vergi ve enflasyon kaybı ise 4 bin 789 TL seviyesindeydi.

Ortalama işçi ücretinin sekiz aylık birikimli bireysel enflasyon erimesi ise 37 bin 535 TL'ye ulaştı.

Toplam kayıplara bakıldığında ise sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Ağustos 2025’te toplam (tüm işçiler için) 120,3 milyar TL’ye ulaşırken enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime 196,8 milyar TL oldu.