Türkiye'de emekliler, işçiler, memurlar enflasyon canavarına mahkum edildi. Emekli ve işçilerin talep ettiği seyyanen zam ve refah payı talepleri AKP hükümeti tarafından görmezden gelindi. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu, dün akşam sunulan ve birçok meslek grubunun üst düzey yöneticilerini kapsayan 30 bin TL seyyanen zammı içeren önergeyi kabul etti. Önerge TBMM Genel Kurulundan geçerse; Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurum Başkanları ile müfettiş ve uzmanların maaşları 30 bin TL’ye kadar artırılacak.

YARARLANACAK MESLEK GRUPLARI

TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdürler, ÖİB, SGK ve AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Bakanlık İl ve Bölge Müdürleri, Defterdar, İl Emniyet Müdürü ve İl Müftüsü. Kamu kurumlarının merkez teşkilatında görevli başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör, iç denetçi, TBMM yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, merkez teşkilatında görevli uzman kadrolar ve yardımcıları.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM Başkan Yardımcıları. MİAH sınıfındaki merkezde görevli Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ve diğer ilgili görevliler. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görevli, yukarıda sayılan gruplara dahil personel. Bu kişilere ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.

TAZMİNAT VE ÖDEME DÜZENLEMELERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde, tazminat göstergelerini güncelliyor ve ek ödemeleri belirliyor. Buna göre bazı kadrolarda yer alan personelin göstergeleri önemli ölçüde artırılırken, ek ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Cumhurbaşkanı, ödemelerin miktar ve usulünü görev yapılan birim, kadro veya unvan ile görevin önemi ve niteliği gibi kriterleri dikkate alarak belirleme yetkisine sahip olacak.

'TÜMÜNE SEYYANEN ZAM'

Komisyondan geçen bu karara Memur-Sen tepki gösterdi. Kamu görevlilerinin tümüne zam yapılmalı diyen Memur-Sen'in açıklaması şöyle:

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri kapsamında 1 Aralık 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda üst düzey kamu yöneticileri ile uzman, denetçi, müfettiş gibi bazı meslek kadrolarında bulunanların maaş/ücretlerini artıracak şekilde verilen önerge kabul edilmiştir.

Meclis Genel Kurulu’na çağrımız; Kanun Teklifi’nin, üst düzey yöneticiler ve belirli meslek grupları için yapılan iyileştirmeye ilave olarak, kamu görevlilerimizin bütününü kapsayacak, çalışanlar arasında ayrım yapmayacak şekilde tüm siyasi partilerin ortak kararıyla genişletilmesidir."