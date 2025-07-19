İşçiye emekliye zammın kapılarını kapat! Kırgızistan'ın 58 milyon dolar borcunu sil...

Kırgızistan, Temmuz 2012’de altyapı projeleri finansmanı için Türkiye'den 100 milyon dolar kredi aldı. 7 yılı geri ödemesiz yüzde 0.1 sabit faiz ve 20 yıl vadeli bu borcu Kırgızistan 2019’dan ödemeye başladı.

Borcun 58 milyon 847 bin 926 dolar (yaklaşık 2.5 milyar lira) kısmı kaldı ve Kırgızistan hükümeti, Türkiye'den bu borcun silinmesini istedi.

Türkiye bu isteği “İlişkilerin güçlendirilmesi” gerekçesiyle kabul etti. “Borç Silme Anlaşması” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Bakatayev tarafından imzalandı.

Anlaşma TBMM’ye sunuldu.

ÇAKIRÖZER: BÖYLE İLKESİZ DIŞ POLİTİKA OLMAZ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise duruma tepki gösterdi.

Çakırözer, Kırgızistan’ın, KKTC’yi yok sayıp Türkiye’yi Kıbrıs'ta “İşgalci” ilan ettiğini söyledi ve şu eleştiride bulundu:

“Somali’ye de Ankara’da büyükelçilik arsası bağışlıyoruz, binayı da yapacağız. Somali isterse arsa ve binayı satacak”

“Memuruna işçisine vereceği maaş zammında eli titreyen, vatandaşının haciz işlemi yapanlar, Kıbrıs’ta Rumların yanında yer alan Kırgızların borcunu siliyor. Devlet Başkanının oğlu vatandaşımızı öldüren Somali’ye de Ankara’da arsa bağışlıyoruz. Böyle ilkesiz bir dış politika olmaz.”