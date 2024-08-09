İşçiye yeni haklar yolda. İstifa eden 35 bin lira alacak

Kaynak: Haber Merkezi
İşçiye yeni haklar yolda. İstifa eden 35 bin lira alacak

İşçiye yeni haklar geliyor. İstifa eden çalışanlar 35 bin liraya kadar tazminat alabilecek.

İş hayatında önemli bir yenilik olarak öne çıkan son düzenlemeler, istifa eden çalışanlar için de kıdem tazminatı hakkını mümkün hale getirdi.

İş Kanunu'nda yapılan bu değişiklikler, milyonlarca çalışanın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Artık yalnızca işten çıkarılanlar değil, belirli koşulları sağlayan istifa eden çalışanlar da kıdem tazminatından yararlanabilecek.

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Kıdem Tazminatında Yeni Dönem

Daha önce yalnızca işveren tarafından işten çıkarılma durumunda ödenen kıdem tazminatı, yapılan bu düzenlemelerle birlikte istifa eden çalışanlar için de bir hak olarak tanımlandı. Bu sayede, iş koşullarından memnun olmayan ya da çeşitli sebeplerle işten ayrılmak zorunda kalan çalışanlar, tazminat haklarını kaybetmeden işlerinden ayrılabilecekler.

Belirli koşullar altında istifa eden çalışanlar için yıllık 35 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilecek. Bu ödeme miktarı, çalışanların kıdemine, çalışma süresine ve diğer yasal haklarına göre değişiklik gösterebilecek. Bu sayede, çalışanlar işten ayrıldıklarında maddi bir güvenceye sahip olacaklar.

İstifa eden çalışanlar için getirilen yeni düzenlemelerle, kıdem tazminatı hakkı artık daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. İş Kanunu’nda yapılan bu önemli değişiklikler, çalışanların işten ayrılma süreçlerinde maddi güvencelerini artırmayı hedefliyor.

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İSTİFA DURUMUNDA TAZMİNAT HAKKI

Çalışanlar artık yalnızca işten çıkarıldıklarında değil, belirli koşullar altında istifa ettiklerinde de kıdem tazminatına hak kazanabilecekler. Bu koşullar arasında maaşın zamanında ödenmemesi, fazla mesai ücretlerinin eksik veya geç ödenmesi, iş yerinde mobbing uygulanması, iş güvenliğinin sağlanmaması ve yasal izinlerin kullanılmaması gibi durumlar yer alıyor.

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MAAŞIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA TAZMİNAT

İşverenlerin maaş ödemelerini geciktirmesi veya belirlenen sürelerde yapmaması halinde, çalışanlar bu durumu gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

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FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN EKSİK VEYA GEÇ ÖDENMESİ

Fazla mesailer, çalışanların emeklerinin karşılığını alması gereken önemli bir konudur. Ancak bu ödemelerin eksik yapılması veya geç ödenmesi durumunda da çalışanlar, haklı sebeplerle işten ayrılma hakkını kullanarak tazminat talep edebilirler.

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MOBBİNG VE PSİKOLOJİK BASKI

Çalışanların iş yerinde psikolojik baskı veya mobbing ile karşı karşıya kalmaları, sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda, çalışanlar sağlık raporu sunarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirler.

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İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMAMASI

Çalışanların iş yerinde güvenli bir ortamda çalışmaları esastır. İş güvenliği standartlarının sağlanmaması halinde, çalışanlar iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

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YASAL İZİNLERİN KULLANILMAMASI

Çalışanların yasal hakları arasında yer alan yıllık izin, hastalık izni gibi izinlerin kullandırılmaması durumunda, işten ayrılma hakkı doğar ve kıdem tazminatı talep edilebilir.

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TAZMİNAT TUTARLARI

Kıdem tazminatı alacak çalışanlar için belirlenen yıllık tavan tutar 35.058,58 TL olarak açıklandı. Taban tazminat tutarı ise 20.002,5 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar, çalışanın kıdemine ve diğer yasal haklarına göre değişiklik gösterebilir.

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