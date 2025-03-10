Isco için Süper Lig devi devreye giriyor: Maaşının 2 katını teklif edecekler

İspanya'da Real Betis formasıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken İspanyol yıldız Isco için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki yıldız futbolcu için Süper Lig iddiası gündeme geldi.

Real Madrid'den ayrılmasının ardından Sevilla'da beklentileri karşılayamayan Isco, Manuel Pellegrini yönetiminde Real Betis'te adeta yeniden doğdu.

Yeteneği ve liderliği ile bu sezon Real Betis için kilit rol oynayan Isco, birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekti.

SÜPER LİG DEVİ DEVREDE

El Nacional'de yer alan habere göre gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyern Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş, Isco'nun transferi için en ısrarcı kulüp.

Ayrıca siyah-beyazlı ekibin Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da belirtildi.

Isco, oyunun temposunu yönetme becerisiyle, teknik kalite ve tecrübesiyle Süper Lig'e uyum sağlayabileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Isco'yu hücuma liderlik edecek ideal oyuncu olarak gördüğünün altı çizildi.

BETİS TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Isco'nun rolüne ve takım üzerindeki etkisine büyük değer veren Betis, yıldız futbolcuyu takımda tutmaya çalışacak ancak Beşiktaş'ın oyuncuya sunacağı yüksek teklif şartları değiştirebilir. Eğer Beşiktaş ısrar ederse, son karar Isco'nun elinde olacak.

Betis'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Isco bu sezon 17 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.