Isco İspanya'da kaldı

Son olarak Sevilla forması giyen Isco, Real Betis'e transfer oldu.

KAYNAK: AA
Isco İspanya'da kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde yer alan 31 yaşındaki Isco ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'de 9 yıl geçirmesinin ardından geçen sezon başında Sevilla'ya transfer olan Isco, devre arasında karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada 12 kez ağları sarsan Isco, 353 maçta 53 gol ve 57 asiste imza attığı Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırmıştı. (AA)

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