Isco'ya Türkiye'den 4 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı

Sevilla'dan ayrılan İspanyol futbolcu Isco'ya Türkiye'den büyük ilgi var. 4 kulübün oyuncuya teklif yapıldığı iddiası ortaya atıldı.

Isco'ya Türkiye'den 4 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı

Sevilla'dan ayrılan ve Union Berlin'e transferi direkten dönen Isco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDI
İspanyol futbolcu için birçok takımın ilgisinin bulunduğu ve Isco'ya Türkiye'den de teklifler yapıldığı iddia edildi.

3 BÜYÜKLER VE BAŞAKŞEHİR
İtalyan basınından Calciomercato'da geçen habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, tecrübeli oyuncuya teklifte bulundu.

31 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifler arasında bazılarının yıllık 3 milyon euro'dan daha fazla olduğu belirtildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gitmediği ifade edildi.
Diğer taraftan Isco'ya; Real Betis, Flamengo, Boca Juniors ve bazı MLS ekiplerinden teklifler geldiği kaydedildi.

Oyuncu son olarak Meksika ekipleri Cruz Azul ve Pumas'a önerilirken, bu ekipler oyuncunun yıllık 5 milyon euro istemesinin ardından masadan kalktı.

Isco için son teklifin İspanyol ekibi Rayo Vallecano'dan olduğu ifade edildi. Oyuncunun ailesinin ve eşinin de Madrid'e dönme isteği dolayısıyla Vallecano'ya 2 yıllık imza atmasının yakın olduğu öne sürüldü. Ancak Isco için bu seçeneğin de giderek uzaklaştığı iddia edildi.

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Freni patlayan otobüs faciaya yol açtı. 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı Dünya
Freni patlayan otobüs faciaya yol açtı. 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Zafer Arapkirli açtı ağzını yumdu gözünü ‘Bir sağlık bakanı düşünün…’ Güncel
Zafer Arapkirli açtı ağzını yumdu gözünü ‘Bir sağlık bakanı düşünün…’
Dzeko'nun Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt gündem oldu Spor
Dzeko'nun Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Europa-Park'ta yangın çıktı! 25 bin kişi tahliye edildi Dünya
Europa-Park'ta yangın çıktı! 25 bin kişi tahliye edildi
Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı Güncel
Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
Katar ve BAE'nin elçiliklerini yeniden açması Arap ülkelerinde memnuniyetle karşılandı Dünya
Katar ve BAE'nin elçiliklerini yeniden açması Arap ülkelerinde memnuniyetle karşılandı