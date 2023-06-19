Isco'ya Türkiye'den 4 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı

Sevilla'dan ayrılan ve Union Berlin'e transferi direkten dönen Isco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDI

İspanyol futbolcu için birçok takımın ilgisinin bulunduğu ve Isco'ya Türkiye'den de teklifler yapıldığı iddia edildi.

3 BÜYÜKLER VE BAŞAKŞEHİR

İtalyan basınından Calciomercato'da geçen habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, tecrübeli oyuncuya teklifte bulundu.

31 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifler arasında bazılarının yıllık 3 milyon euro'dan daha fazla olduğu belirtildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gitmediği ifade edildi.

Diğer taraftan Isco'ya; Real Betis, Flamengo, Boca Juniors ve bazı MLS ekiplerinden teklifler geldiği kaydedildi.

Oyuncu son olarak Meksika ekipleri Cruz Azul ve Pumas'a önerilirken, bu ekipler oyuncunun yıllık 5 milyon euro istemesinin ardından masadan kalktı.

Isco için son teklifin İspanyol ekibi Rayo Vallecano'dan olduğu ifade edildi. Oyuncunun ailesinin ve eşinin de Madrid'e dönme isteği dolayısıyla Vallecano'ya 2 yıllık imza atmasının yakın olduğu öne sürüldü. Ancak Isco için bu seçeneğin de giderek uzaklaştığı iddia edildi.