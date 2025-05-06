İşe başladığı gün inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
İşe başladığı gün inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Antalya’da 5 katlı inşaatta feci bir ölüm gerçekleşti. 26 yaşındaki işçi işe başladığı gün merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan Muhammed Mirrey (26), 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi. Bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi. Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.

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