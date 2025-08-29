İşe gitmek için evden çıkmıştı! İkinci kez saldırıya uğradı: Bu sefer kurtulamadı

Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen saldırganın açtığı ateş sonucu bacaklarından ağır yaralanan 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik, hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kimliği belirsiz kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. İsmet Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer yandan İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

