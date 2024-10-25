ISF Gymnasiade 2024 Bahreyn'de başladı

Yaklaşık 70 ülke ve 5.300'den fazla sporcu ve antrenörün katılımıyla Perşembe günü başlayan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Gymnasiade oyunları Bahreyn'de başladı.

Bahreyn, Riffa'daki Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde, çeşitli ülke ve bölgelerden gelen takımların bayraklarıyla yürüyüşüyle ​​havai fişek gösterisi yapıldı.

Yarışmanın ilk gününde, Pekin'in Changping Bölgesi'ndeki Qianfeng Okulu'ndan bir öğrenci olan Li Yuxuan, turnuvada Çin'in ilk altın madalyasını kazanarak olağanüstü bir performans sergiledi. Karate kadınlar bireysel formunun (17-18 yaş grubu) mavi ve yeşil kuşak kategorisinde birinci oldu.