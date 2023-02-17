ÖSYM İSG başvurularıyla ilgili bir duyuru yayınladı. İSG sınavına girecek adaylar İSG sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, İSG sınavı ertelendi mi? 2023 İSG sınavı ne zaman?

2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM ( T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) 2023 İSG başvurularıyla ilgili bir duyuru paylaştı. Resmi adresi üzerinden adayları bilgilendiren ÖSYM, İSG başvurularının başladığını duyurdu ve başvuru kılavuzu paylaştı.

Sınava katılım sağlayacak adayların yayınlanan başvuru kılavuzunu inceleyerek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 17 Şubat 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-İSG/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.