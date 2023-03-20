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  • Binlerce Yunan askeri Türk toprağını işgal etti. Adalarımıza binlerce asker, ağır silah ve zırhlı araç yerleştirildi

Binlerce Yunan askeri Türk toprağını işgal etti. Adalarımıza binlerce asker, ağır silah ve zırhlı araç yerleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan işgal edilen Türk adalarıyla ilgili dikkat çeken paylaşım. Yalım Türkiye'de konuşlu Yunan Askeri Üsleri derhal kapatılmalıdır" dedi

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:04
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İşgal edilen adalarımıza 14 askeri üs kurdular. Binlerce Yunan askeri Türk toprağını işgal etti

Binlerce Yunan askeri Türk toprağını işgal etti. Adalarımıza binlerce asker, ağır silah ve zırhlı araç yerleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım twitterden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ümin Yalım paylaşımında fotoğralar da kullandı, 14 adanın işgal edildiğini belirtti. İşte o paylaşım:

"TÜRKİYE'DE KONUŞLU YUNAN ASKERİ ÜSLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR! 2004'den beri işgal edilen adalarımıza 14 Yunan Askeri Üssü konuşlandırıldı ve adalarımıza 6 bin Yunan askeri ileYunan ağır silahları ve zırhlı araçları yerleştirildi"

Paylaşımına fotoğraflar da ekleyen Ümit Yalım, işgal edilen adalara Rum Patriğinin papaz atadığını öne sürdü . 

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